إطلاق نار أمام ثانوية في ولاية كاليفورنيا الأميركية

أصيب شخص واحد على الأقل، اليوم الثلاثاء، بجروح في إطلاق نار أمام مدرسة ثانوية في سانتا روزا في ولاية كاليفورنيا، وفقا للشرطة الأميركية.
وأدى حادث إطلاق النار إلى إغلاق مؤسستين تعليميتين مجاورتين أخريين.
ونقلت هيئة الإذاعة الوطنية الأميركية "إن بى سى"، عن شرطة سانتا روزا قولها إن إطلاق النار وقع أمام مدرسة "ريدجواي" الثانوية في سانتا روزا التي تبعد نحو 60 ميلا إلى الشمال من مدينة سان فرانسيسكو.
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وتابعت شرطة سانتا روزا، في بيان، تقول إن إطلاق النار كان " حادثا فرديا معزولا خارج المدرسة الثانوية ".
وتابع البيان "شرطة سانتا روزا تبحث بنشاط عن مطلق النار الوحيد"، مستطردا "هناك ضحية واحدة معروفة بالفعل تتلقى العلاج الطبي".
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