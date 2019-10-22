رئيس الجزائر: الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية متوافرة

أكد الرئيس الجزائري المؤقّت عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، توافر شروط تنظيم الانتخابات الرئاسية التي تقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.
وتعهد بن صالح، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة وحرية التّعبير في بلاده، بالتصدي الصارم لكل أشكال الإخلال بسريان المسار الانتخابي أو «باختلاق الإرباك والتعطيل بنوايا وخلفيات مشبوهة لا تنطلي على فطنة ووعي عموم الشعب الجزائري الذي نهيب به ليهب الهبة الوطنية في توجهه بقوة وكثافة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية».
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وأضاف ابن صالح أن من يقف في وجه الانتخابات «يقف في وجه بناء مؤسسات في جزائر جديدة قادرة على كسب التحديات الراهنة داخلياً، وفي محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي».
وتابع ابن صالح «أود أن تتقدم بلادنا بخطوات ثابتة، تباركها أغلبية شعبنا الكريم نحو الاستحقاق الرئاسي».
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