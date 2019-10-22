بيسكوف: الأسد يؤكد لبوتين استعداد دمشق في تسيير دوريات مشتركة مع الشرطة الروسية

وقال بيسكوف، إن الأسد أبلغ في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي بوتين، دعمه للقرارات التي توصلت إليها روسيا وتركيا خلال محادثاتهما اليوم في مدينة سوتشي الروسية.

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداده لنشر حرس الحدود السوري، للقيام بدوريات مشتركة على الحدود مع الشرطة العسكرية الروسية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، "أن الرئيس الأسد شكر نظيره بوتين، وأعرب عن دعمه الكامل لنتائج العمل، وكذلك استعداد حرس الحدود السوري مع الشرطة العسكرية الروسية للذهاب إلى الحدود".

هذا وأبلغ الرئيس فلاديمير بوتين خلال الاتصال الهاتفي، الرئيس السوري حول أحكام المذكرة الروسية التركية، مؤكدا على أن المهمة الرئيسية هي استعادة وحدة الأراضي السورية ومواصلة الجهود المشتركة على المسار السياسي، بما في ذلك العمل في إطار اللجنة الدستورية.

وقال بيسكوف "بمبادرة من الجانب الروسي، أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس سوريا بشار الأسد"، مشيرا إلى أن "أبلغ رئيس الدولة الروسية نظيره السوري بنتيجة الاجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي استمر أكثر من ست ساعات، أوجز الأحكام الرئيسية لمذكرة التفاهم المتفق عليها في الاجتماع".

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