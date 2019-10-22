كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاج الآلاف المزارعين في جميع أنحاء ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتج الآلاف من المزارعين في جميع أنحاء ألمانيا على متطلبات حماية البيئة والمناخ الأكثر صرامة التي خططت لها الحكومة والتي يقولون إنها تهدد سبل عيشهم.

كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن حوالي 4000 مزارع احتجوا يوم الثلاثاء في مدينة بون الغربية و 500 في هامبورغ وآلاف آخرين في أماكن مختلفة في جنوب وشمال ألمانيا، حيث منعت حركة المرور بمئات من الجرارات لساعات..

وقد أفاد وكالة (د ب أ)، أن المزارعين يخشون من أن الأنظمة الموضوعة لحماية أفضل للحشرات والحياة البرية وإجراءات للحفاظ على المياه الجوفية النظيفة تهدد سبل العيش وخاصة للمزارع التقليدي. كما أعربو عن شعورهم بالإحباط إذاء ما يسمى بـ "ضرب المزارعين" - وهي ملاحظات سلبية عن المزارعين عندما يتعلق الأمر بتربية المواشي أو المحاصيل.