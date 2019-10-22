أخبار عالمية عاجلة اليوم الثلاثاء 22/10/2019

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 22 / 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || روسيا تعلن انسحاب قوات حماية الشعب الكردية من الحدود السورية Advertisements

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء، إن موسكو وأنقرة قد اتفقتا على أن ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية ستنسحب على بعد 30 كيلومترا من الحدود السورية في صفقة أعلنها بأنها صفقة تنهي سفك الدماء في المنطقة.

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بوجود تظاهرات حاشدة في بيروت وطرابلس وصيدا وبعلبك ومختلف المناطق اللبنانية تنديدا بالفساد وللمطالبة بإسقاط رموز السلطة الحاكمة.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || مصرع وإصابة 48 متظاهرا في ميسان جنوبي العراق

صرح شهود عيان، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة 48 متظاهرا جراء الرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع، في محافظة ميسان، جنوبي البلاد.

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