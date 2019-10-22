كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا وروسيا تتفقان على تقاسم السيطرة شمال شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن توصلهما إلى تفاق لتقاسم السيطرة على شمال شرق سوريا، بما يتطلب من المقاتلين الأكراد الابتعاد عن كامل الحدود السورية – التركية.

ويسمح الاتفاق لتركيا بالسيطرة على المناطق التي دفعتها إلى شن هجومها على سوريا في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى "اتفاق تاريخي" حول سوريا في ختام لقائهما في سوتشي في روسيا.

وقال أردوغان، إن القوات الروسية والتركية ستبدأ دوريات مشتركة في سوريا على عمق 10 كيلومترات، ووصف ما تم الاتفاق عليه مع نظيره الروسي بـ"اتفاق تاريخي".

مضيفًا، "اليوم توصلنا مع بوتين إلى اتفاق تاريخي حول مكافحة الإرهاب، وحول الحفاظ على سلامة الأراضي السورية والوحدة السياسية لسوريا، وعلى عودة اللاجئين".

كما أكد علي أن القوات التركية والروسية ستقومان بدوريات مشتركة في شمال سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، مضيفا أن أنقرة ستعمل أيضا مع موسكو من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين حاليا في تركيا.

كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه توصل إلى حلول "حاسمة" مع أردوغان حول سوريا.

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وأشار بوتين إلى ضرورة عدم استفادة الإرهابيين من عملية تركيا في الشمال السوري، كما شدد على تعزيز الحوار بين الحكومة السورية والأكراد.

ومن ناحيته، أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه بدءا من 23 أكتوبر، ستدخل وحدات من الشرطة العسكرية الروسية لسحب المسلحين الأكراد خلال 150 ساعة.

وأفاد وزير الخارجية الروسي بفرار نحو 500 شخص من المعتقلين في سجون مقاتلي داعش في الشمال السوري.

كما ينتهي مساء الثلاثاء، أمد وقف لإطلاق نار توسطت فيه واشنطن لانسحاب المقاتلين الأكراد قرب الحدود السورية في الشمال الشرقي، حيث قال مسؤول أميركي إن المقاتلين الأكراد أبلغوا واشنطن أنهم طبقوا كامل شروط الاتفاق، بينما عرضت ألمانيا فكرة جديدة لإنشاء منطقة أمنية تخضع لإشراف دولي.

حيث كانت تركيا قد بدأت عمليتها العسكرية عبر الحدود، قبل قرابة أسبوعين، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من شمال سوريا.