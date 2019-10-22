كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يستمع "حزب الله" لمطالب المحتجين؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، حزب الله الموالي لإيران للانصياع لمطالب الشعب اللبناني.

وقال فؤاد السنيورة، إن اللبنانيين لم يتوحدوا يوما كما توحدوا اليوم وأن حزب الله سمع كلاما غير مسبوق من أنصاره ومن مصلحته الاستجابة لمطالب المحتجين، حسبما رصدت مداد نيوز، في تقرير لها.

دعا السنيورة رئيس الجمهورية "ميشال عون" لأن يستعيد دوره، وأكد على أهمية تشكيل حكومة جديدة الشارع اللبناني يشهد غلياناً منذ أيام في مختلف المدن ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.