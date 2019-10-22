كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الروسي: يجب تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي والحفاظ على وحدة البلاد.

وأكد الرئيس الروسي، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن روسيا تشاطر تركيا قلقها إزاء النزعة الانفصالية المتصاعدة في سوريا.

وقال بوتين عقب مباحثاته مع نظيره التركي في سوتشي: "نشاطر الجانب التركي القلق إزاء التهديدات الإرهابية المتزايدة ونمو التناقضات العرقية في المنطقة"، كما أشار إلى أن "هذه التناقضات والمشاعر الانفصالية قد تم تغذيتها من قبل الغرباء في الآونة الأخيرة".

وتصدرت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقر الرئيس الروسي في سوتشي، والتي استمرت لخمس ساعات متواصلة الوضع في سوريا، مع الأخذ في الاعتبار العملية العسكرية تنفذها أنقرة في شمال شرق سوريا واتفاقات تركيا والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة.