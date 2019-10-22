كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: سيتم سحب جميع القوات الكردية من الحدود السورية التركية ابتداء من الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بداءً من الغد، سيتم سحب جميع القوات الكردية في سوريا خارج المنطقة، التي يبلغ طولها 30 كيلومتراً من الحدود السورية التركية، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن الدوريات المشتركة مع روسيا.

وقال الرئيس التركي عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "بدءًا من يوم الأربعاء، سننفذ مشروعنا في غضون 150 ساعة، سيتم نقل جميع الإرهابيين من قوات حماية الشعب الكردية والأسلحة الثقيلة بعمق 30 كيلومترًا والقضاء عليها، وسيتم تنفيذ دورياتنا المشتركة على عمق 10 كيلومترات، وجميع إرهابيي وحدات حماية الشعب، وستتخذ الدولتان جميع التدابير اللازمة لمنع الإرهابيين من الاختراق وسيعملون بتنسيق وثيق".

وأضاف أردوغان، أيضًا أن روسيا وتركيا ستبذلان جهودًا لتحقيق تسوية سياسية في سوريا.