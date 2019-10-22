عبر الفنان المصري، هاني رمزي، عن انبهاره بالملك محمد السادس، وذلك للتواضع، الذي أظهره أثناء لقائه به في مصر سابقا.
وتحدث هاني رمزي لـ”اليوم 24″ عن قصته مع الملك، إذ كان قد التقاه في منتج سياحي في منطقة شرم الشيخ، ولم يصدق أنه ملك يتجول من دون حرس خاص.
وقال هاني رمزي إنه استفاد درسا من الملك محمد السادس في البساطة، والتواضع، موضحا أنه عزمه لأكل المثلجات، لكنه اعتذر لكونه مشغولا بشراء الهدايا لأفراد العائلة الملكية، على حد تعبيره.
وتلقى هاني رمزي دعوة من الملك محمد السادس، بعد مرور سنة من لقائه به، وذلك لحضور حدث حضره في السفارة المصرية.
وحظي هاني رمزي بتكريم في افتتاح مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي، كونه من أبرز وجوه الكوميديا في الوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر رمزي يروي قصته مع الملك: دعوته إلى أكل المثلجات.. وقدم لي درسا في الحياة -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.