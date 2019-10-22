رمزي يروي قصته مع الملك: دعوته إلى أكل المثلجات.. وقدم لي درسا في الحياة -فيديو

عبر الفنان المصري، هاني رمزي، عن انبهاره بالملك محمد السادس، وذلك للتواضع، الذي أظهره أثناء لقائه به في مصر سابقا.

وتحدث هاني رمزي لـ”اليوم 24″ عن قصته مع الملك، إذ كان قد التقاه في منتج سياحي في منطقة شرم الشيخ، ولم يصدق أنه ملك يتجول من دون حرس خاص.

وقال هاني رمزي إنه استفاد درسا من الملك محمد السادس في البساطة، والتواضع، موضحا أنه عزمه لأكل المثلجات، لكنه اعتذر لكونه مشغولا بشراء الهدايا لأفراد العائلة الملكية، على حد تعبيره.

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وتلقى هاني رمزي دعوة من الملك محمد السادس، بعد مرور سنة من لقائه به، وذلك لحضور حدث حضره في السفارة المصرية.

وحظي هاني رمزي بتكريم في افتتاح مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي، كونه من أبرز وجوه الكوميديا في الوطن العربي.