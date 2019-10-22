مستفيدا من فوزه ذهابا.. الهلال السعودي يبلغ نهائي أبطال آسيا بالرغم من خسارته أمام السد القطري

حجز فريق الهلال السعودي، البطاقة الأولى للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا، وذلك بالرغم من خسارته اليوم الثلاثاء، في إياب نصف النهائي، أمام ضيفه السد القطري بأربعة أهداف لاثنين، مستفيدا من فوزه ذهابا بأربعة أهداف لواحد.
وكان الهلال سباقا لزيارة الشباك بعد مرور 13 دقيقة على ضربة البداية، بواسطة اللاعب سالم الدوسري، قبل أن يرد السد بثلاثة أهداف متتالية، تناوب على توقيعها كل من أكرم عفيف عن طريق ركلة جزاء، وتي هي نام، ثم حسن الحيدوس، ليقلص بعدها الفرنسي بافيتيمبي غوميز الفارق للهلال.
وواصل الفريق القطري ضغطه على مضيف في الجولة الثانية، غير أنه لم ينجح في هز شباكه حتى الدقيقة الثالثة من الوقت البديل، بواسطة خوخي بوعلام، لتنتهي المباراة بفوز السد بأربعة أهداف لاثنين، وهي النتيجة التي أهلت الهلال إلى النهائي، بالنظر لتفوقه ذعابا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
وينتظر الفريق السعودي، الفائز من لقاء نصف النهائي الثاني، الذي سيجمع غدا الأربعاو، بين أوراوا ريد دياموندز الياباني بمضيفه غوانغزو إيفرغراند الصيني، علما أن أوراوا حسم موقعة الذهاب بثنائية نظيفة.
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