شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تفاصيل نجاة بشار الأسد من محاولة اغتيال بإدلب والان مع التفاصيل

أكد نشطاء سوريون من محافظة إدلب السورية، اليوم الأثنين، نجاة الرئيس السوري "بشار الأسد" من محاولة اغتيال عصب زيارته لبلده الهبيط في ريف إدلب، وذلك بعد أن قامت مليشيات "الفتح المبين" الممولة من تركيا، بفصف موقع زيارة الأسد بوابل من الصواريخ، ولكن الهجوم جاء بعد مغادرته للموقع بـ 120 دقيقة.

وقال ناشطون من إدلب: إن قصف الفصائل المتطرفة "الفتح المبين"، تركز على مواقع قوات النظام السوري في مزارع الصباغية غرب مدينة خان شيخون وأطراف بلدة الهبيط بريف إدلب التي زارها الأسد، واستخدم المتطرفين قذائف المدفعية وصواريخ جراد.

وأسفر القصف عن سقوط إصابات عدة في صفوف عناصر النظام السوري المتمركزة في الموقع، وخروج الأسد من الموقع قبل عملية القصف بدقائق أنقذه من عملية اغتيال شبه مرتبة على حدود تركيا على يد عناصر "الفتح المبين" الموالية لأردوغان.