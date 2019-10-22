شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يقضي على عدد من الميليشيات الحوثية في محافظة حجة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:14 مساءً, 22 أكتوبر 2019 م المناطق - واس لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وبيّن موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش اليمني أن قتلى الميليشيا الحوثية سقطوا أثناء محاولتهم التسلل، إلى مواقع الجيش في قرية “الشبكة” التابعة لعزلة بني حسن شمالي مديرية عبس، وصدت قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة، محاولة الميليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع.

وأشار الموقع إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، تكبدت عشرات القتلى والجرحى من عناصرها، خلال محاولات تسللها الفاشلة، التي نفذتها في الأيام الماضية، شمالي المحافظة ذاتها.

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