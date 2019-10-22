البرلمان البريطاني يصوت لصالح اتفاق 'بريكسيت'

صوت نواب البرلمان البريطاني، الثلاثاء، لصالح اتفاق "بريكسيت" الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، رفض مجلس العموم البريطاني إقرار الجدول الزمني لمناقشة قانون اتفاق بريكست ليصبح تحقيقه في الموعد المحدد شبه مستحيل. وفي السياق ذاته، علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مناقشة القانون الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقال جونسون إنه "بطريقة أو بأخرى سنخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الاول الجاري". وقال جونسون إنه "بطريقة أو بأخرى سنخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الاول الجاري". وفي وقت سابق، هدد جونسون بسحب اتفاق بريكست من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لاقرار النص، ما يجعل من الصعب المصادقة عليه بحلول 31 تشرين الاول.



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