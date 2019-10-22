القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق مجلس العموم البريطاني، مساء الثلاثاء، بأغلبية 329 صوتا على الإطار القانوني لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع التكتل.
وأيد 329 نائبا مقابل 299 قانون التطبيق قبل 9 أيام فقط من الموعد المقرر للطلاق البريطاني من الاتحاد الأوروبي، مع رفض طلب رئيس الوزراء الإسراع في التصويت على موعد تطبيق بريكست المقرر تطبيقه وفقا لخطة الخروج في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وبعد رفض الجدول الزمني لإقراره، وهي مهلة اعتبرها النواب أقصر من اللازم لمناقشة نص من 110 صفحات، أعلن رئيس الوزراء البريطاني تعليق النظر في اتفاق بريكست.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان البريطاني يوافق على "بريكست" ويرفض الجدول الزمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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