شكرا لقرائتكم إسبر: ملتزمون بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها في ظل أنشطة إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الثلاثاء، عقب لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن واشنطن ملتزمة بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها في ظل أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.
اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المتعلقة بالجانب العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل خاصة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنها.
وقبل ذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه، مارك إسبر، وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة السعودية الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
كما تم بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبر: ملتزمون بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها في ظل أنشطة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.