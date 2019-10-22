ماذا قال المصريون على تهديد إثيوبيا بالحرب ضد مصر لأجل سد النهضة؟

الموجز- شريف الجنيدي

لم يسلم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد من المصريين وتعليقاتهم، بعدما وجه اليوم تهديداً إلى مصر بحشد مليون شخص لخوض حرب من أجل بناء سد النهضة.

وأعلن أبي أحمد، أمام البرلمان الإثيوبي اليوم الثلاثاء، أنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة.

وقال إن "البعض يقول أشياء بشأن استخدام القوة من جانب مصر، يجب التأكيد على أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء السد".

تلويح رئيس الوزراء الإثيوبي بالحرب أثار رد فعل المصريين، في الوقت الذي ستعقد فيه قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبي أحمد في روسيا لبحث نقاط الخلاف بشأن سد النهضة.

وتناول بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي تهديد رئيس الوزراء الإثيوبي بالسخرية، فيما جاءت تعليقات الآخرين على محمل الجد.

وعقد بعض النشطاء مقارنات بين الجيش المصري ونظيره الإثيوبي، مؤكدين أنه لا مجال للمقارنة بين الجيشين، فالجيش المصري يحتل المرتبة الثانية عشر بين أقوى جيوش العالم، بينما يأتي الجيش الإثيوبي في المرتبة 47، بحسب موقع "جلوبال فير بور".

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وفيما يلي نرصد بعض تعليقات المصريين على تصريحات وتهديدات رئيس الوزراء الإثيوبي:

- انت مشوفتش فيلم الممر ولا ايه

- سؤال بس هو رئيس وزراء اثيوبيا حاسب مليون دا رقم؟ هو ميعرفش احنا وصل تعدادنا كام؟

- اسحب من أبى احمد جائزة نوبل للسلام واكتب جنبه سوء استخدام وسخريه

- تصدق باية دة لو المصرين تفو عليكو هتغرقو مش حرب

- من يدعي أنه فهم الدين والعربية ويدعي ويتحدى مصر والسيسي بمليون مقاتل نصيحة له هنا اسد مصر والله لست بكفو لمصر واهلها وخلفها نحن في ظهركم لا تهدد مصر وما بنيته سيسقط فانت فعليا علي جرف هار في ما بنيته جغرافيا تصالح مع جيرانك واعمل للسلام مصر فيها اقوياء الارض والمال

- ” إذا انخفض منسوب النهر فليهرع كل جنود الفرعون ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه.”

هذه عبارة منقوشة علي جدران مقياس النيل بالمنيل