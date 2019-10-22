بعد تهديدات ’’آبي أحمد‘‘.. السفارة الإثيوبية بالقاهرة تتدخل

كتب: ضياء السقا

رفض دينا مفتي، السفير الإثيوبي في القاهرة، وصف تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بأنها إعلان الحرب على مصر، على خلفية النزاع حول سد النهضة.

ونفى السفير الإثيوبي في تصريحات لموقع ”القاهرة 24″ صدور أي تصريحات عن آبي أحمد، تشير أو تستخدم لفظ الحرب مع مصر، خاصة وأنه من غير المعقول أن تحتوي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي على أي شيء من العدوانية وهناك قمة مرتقبة تجمعه بالرئيس السيسي، في سوتشي بروسيا من المقرر عقدها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد دينا مفتي، أن كل الأمور ستقرر عقب لقاء الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي، خاصة وأن البلدين يجمعهما علاقة ثنائية تاريخية ولا يمكن أن يتم أي عداء بينهما، مشيرًا إلى أن إثيوبيا مصرة على أن تكون المفاوضات بين البلدين فقط، ولا نية لدخول طرف جديد أو موافقة على هذا الطرح من الأساس.

وأثار رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، الثلاثاء، جدلا كبيرا، بعد تهديده لمصر بالرد العسكري بسبب أزمة «سد النهضة».

وصعّد آبي أحمد، من لهجته بشأن سد النهضة المتنازع عليه مع مصر، وسط فشل جولة المفاوضات الأخيرة بين الطرفين ووصولها إلى طريق مسدود، وفقاً لـ "سكاي نيوز".

وحذر رئيس وزراء إثيوبيا من أنه "إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص"، إلا أنه استطرد قائلا: "المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية".

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وأدلى رئيس الوزراء الإثيوبي بتصريحاته خلال جلسة استجواب في البرلمان، هي الأبرز منذ فوزه بجائزة نوبل في 11 أكتوبر الجاري.

وانهارت محادثات سد النهضة هذا الشهر، وهو الأكبر في أفريقيا، وقد اكتمل بناء نحو 70 بالمئة منه، ويتوقع أن يمنح إثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها بشدة.

إلا أن مصر تخشى تقليص حصتها من مياه النيل بعد بناء السد، وألا يكون أمامها خيارات وسط مساعيها لحماية مصدرها الرئيسي من المياه العذبة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "البعض يقول أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر. يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد".

وأضاف "إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين. إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ فيمكن لآخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي منا".

وشدد آبي أحمد على أن بلاده عازمة على استكمال مشروع السد، الذي بدأه زعماء سابقون "لأنه مشروع ممتاز"، حسب قوله.

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