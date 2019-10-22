الكرملين: ندرس فكرة إنشاء منطقة دولية آمنة بشمال سوريا تشرف عليها تركيا وروسيا

أفادت الرئاسة الروسية "​الكرملين​" بـ"إننا ندرس فكرة ألمانية لإنشاء منطقة دولية آمنة في شمال ​سوريا​ تشرف عليها ​تركيا​ و​روسيا​".

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارينباوير قد دعت أمس إلى "إقامة منطقة آمنة دولية في سوريا على الحدود مع تركيا، بمشاركة موسكو وأنقرة"، مؤكدةً "أنها نسقت هذه المبادرة مع المستشارة أنجيلا ميركل، وستقدمها للحلفاء الغربيين خلال اجتماع حلف "الناتو".

وأوضحت أن "مبادرتها تنص على "إقامة منطقة آمنة تحت رقابة المجتمع الدولي بمشاركة تركيا وروسيا بهدف تخفيض التصعيد"، معتبرة أن "هذه المبادرة مجدية".

يذكر أن تركيا أطلقت عمليتها العسكرية بشمال شرقي سوريا، يوم 9 تشرين الاول بعد تعثر مباحثاتها مع الولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا. وأعلنت تركيا نيتها إقامة "منطقة آمنة" على حدودها بعمق 30 كلم، بإمكانها استقبال 3 ملايين من النازحين السوريين.