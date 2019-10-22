أردوغان: نتخذ خطوات كبيرة مشتركة مع روسيا للتوصل إلى تسوية سياسية بسوريا

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في ​مؤتمر​ صحفي مشترك الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى "إننا نتخذ خطوات كبيرة مشتركة مع ​روسيا​ من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في ​سوريا​"، مشيراً إلى "إننا نتوقع أن تسهم اللجنة الدستورية في تحقيق الاستقرار في سوريا"، مضيفاً "أبلغت بوتين أن المهمة الرئيسية لعملية نبع السلام هي القضاء على المنظمات الإرهابية".

وأشار إلى أنه "لأول مرة لاحت فرصة لتحقيق الهدوء في شمالي سوريا وعودة اللاجئين السوريين"، لافتاً إلى أن "حوالى مليون مواطن سوري سيعودون إلى المنطقة الآمنة المزمع إقرارها في شمالي سوريا"، مضيفاً "ليست لنا أطماع في الأراضي السورية ونحرص تماما على وحدتها"، مفيداً بأن "روسيا وتركيا لن تسمحا بتشكيل كيانات انعزالية في شمال سوريا".