رئيس الحكومة السلوفاكية: نعتزم إيقاف تصدير السلاح إلى تركيا

أعلن رئيس الحكومة السلوفاكية بيتر بيللغريني "نيّة بلاده إيقاف منح رخص صادرات السلاح إلى تركيا، إثر العمليّات العسكريّة الّتي تنفّذها على الأراضي السورية.
وأكّد في تصريح أنّ "سلوفاكيا تشاطر الاتحاد الأوروبي موقفه من العمليّات العسكريّة التركيّة في الأراضي السورية"، لافتًا إلى أنّ "ممارسات تركيا تعكّر الاستقرار في المنطقة كلّها، وتتسبّب بتدهور الوضع الإنساني شمال شرق سوريا"، موضحًا أنّ "حظر تصدير السلاح إلى تركيا سيشمل جميع العقود الجديدة".
وببيّن بيللغريني أنّ "القرار يأتي بالتوافق مع توصية الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن".
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