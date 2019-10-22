رئيس الحكومة السلوفاكية: نعتزم إيقاف تصدير السلاح إلى تركيا

أعلن رئيس الحكومة السلوفاكية بيتر بيللغريني "نيّة بلاده إيقاف منح رخص صادرات ​السلاح​ إلى ​تركيا​، إثر العمليّات العسكريّة الّتي تنفّذها على ​الأراضي السورية​.

وأكّد في تصريح أنّ "​سلوفاكيا​ تشاطر ​الاتحاد الأوروبي​ موقفه من العمليّات العسكريّة التركيّة في الأراضي السورية"، لافتًا إلى أنّ "ممارسات تركيا تعكّر الاستقرار في المنطقة كلّها، وتتسبّب بتدهور الوضع الإنساني ​شمال شرق سوريا​"، موضحًا أنّ "حظر تصدير السلاح إلى تركيا سيشمل جميع العقود الجديدة".

وببيّن بيللغريني أنّ "القرار يأتي بالتوافق مع توصية الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن".