RT: المسلحون الأكراد سينسحبون مبدئيا من 120 كلم على طول الحدود السورية التركية

لفت مصدر أمني تركي لقناة "​روسيا اليوم​" إلى ان "المسلحين ​الأكراد​ سينسحبون مبدئيا من 120 كلم على طول الحدود السورية التركية"، مشيراً إلى أن "مسألة انسحاب ​القوات​ الكردية من بقية الحدود السورية - التركية ستتم مناقشتها خلال محادثات الرئيس التركي رجب أردوغان مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في مدينة سوتشي".

وكانت ​الرئاسة التركية​ قد هددت باستئناف عملية "نبع السلام" في شمال شرقي ​سوريا​، بعد تعليقها لمدة 120 ساعة بموجب الاتفاق الذي أبرم بين الجانب التركي والأميركي يوم الـ17 من تشرين الاول، في حال لم تنسحب القوات الكردية من المنطقة الحدودية السورية التركية.