RT: المسلحون الأكراد سينسحبون مبدئيا من 120 كلم على طول الحدود السورية التركية

لفت مصدر أمني تركي لقناة "روسيا اليوم" إلى ان "المسلحين الأكراد سينسحبون مبدئيا من 120 كلم على طول الحدود السورية التركية"، مشيراً إلى أن "مسألة انسحاب القوات الكردية من بقية الحدود السورية - التركية ستتم مناقشتها خلال محادثات الرئيس التركي رجب أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي".
وكانت الرئاسة التركية قد هددت باستئناف عملية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا، بعد تعليقها لمدة 120 ساعة بموجب الاتفاق الذي أبرم بين الجانب التركي والأميركي يوم الـ17 من تشرين الاول، في حال لم تنسحب القوات الكردية من المنطقة الحدودية السورية التركية.
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