دونالد توسك دعا أردوغان إلى سحب قواته من الشمال السوري

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "سحب قواته من الشمال السوري"، مشيراً إلى أن "عدم انسحاب تركيا من سوريا يعني معاناة غير مقبولة وانتصارا لتنظيم "داعش" الارهابي وتهديدا خطيرا للأمن الأوروبي".
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