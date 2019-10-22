دونالد توسك دعا أردوغان إلى سحب قواته من الشمال السوري

دعا رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد توسك​، الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى "سحب قواته من ​الشمال​ السوري"، مشيراً إلى أن "عدم انسحاب ​تركيا​ من ​سوريا​ يعني معاناة غير مقبولة وانتصارا لتنظيم "داعش" الارهابي وتهديدا خطيرا للأمن الأوروبي".

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