شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 3 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، معلنا أن الجلسات القادمة تعقد بداية من 3 نوفمبر المقبل.
وكانت الجلسة العامة اليوم، شهدت مناقشة ما يقرب من 37 طلب إحاطة وسؤال، وطلب مناقشة موجهة لوزير الاسكان، حول مشاكل مياه الشرب وارتفاع الفواتير.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 3 نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.