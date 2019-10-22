شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 3 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، معلنا أن الجلسات القادمة تعقد بداية من 3 نوفمبر المقبل.

وكانت الجلسة العامة اليوم، شهدت مناقشة ما يقرب من 37 طلب إحاطة وسؤال، وطلب مناقشة موجهة لوزير الاسكان، حول مشاكل مياه الشرب وارتفاع الفواتير.