شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يطالب وزير الإسكان بإرسال ردود مكتوبة على ملاحظات الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزير الإسكان والمرافق ، تدوين كافة ملاحظات البرلمانيين خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء لمناقشة الأدوات الرقابية، لاسيما التي لم يبلغ بها سابقا، ويبلغ المجلس بالرد عليها كتابياً.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة، حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات.

وقال عبد العال، إنه منح الكلمة لكثير من النواب رغم أن اللائحة الداخلية للمجلس تقول أن التعقيب لمقدمي الاسئلة، متابعاً : " توسعت في المناقشة لأني أعلم أنها المناقشات التي أثيرت تهم قطاع كبير، ومع ذلك لم أمنح الكلمة لأبن دائرتي حتي لا يُقال أني منحها له من أجل القرابة". ،

وفي ختام الجلسة، طالب عبد العال، جميع النواب بالإلتزام وعدم إثارة فكرة الأغلبية أو الأقلية، فالجميع أعضاء في البرلمان.