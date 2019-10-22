دوري أبطال أوربا.. هدف موراتا يمنح مؤقتا أتلتيكو مدريد صدارة المجموعة الرابعة

نجح نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في تحقيق فوزه الثاني على التوالي في مسابقة دوري أبطال أوربا، بعدما تغلب مساء اليوم الثلاثاء، على ضيفه بايرن ليفركوزن الألماني، بهدف دون رد، لحساب ثالث جولات المجموعة الرابعة.

ويدين “الروخي بلانكوس” بفوز اليوم، إلى المهاجم ألفارو موراتا صاحب الهدف الوحيد في اللقاء، الذي جاء في الدقيقة 78 من عمر الجولة الثانية، بعدما وقف الفريق الألماني الند للند للأتليتيك في المباراة التي احتضنها ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

ومكن هذا الفوز، أتلتيكو مدريد من اعتلاء صدارة المجموعة بشكل مؤقت، رافعا رصيده للنقطة السابعة، في انتظار اللقاء الثاني عن المجموعة ذاتها، والذي سيجمع مساء اليوم، بين يوفنتوس الإيطالي ولوكوموتيف موسكو الروسي.