فيديو: يونس ميموني
عرفت بداية مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير، في إطار ربع نهائي كأس العرش، والتي جمعت بينهما، عشية اليوم الثلاثاء، بملعب “ابن بطوطة” بمدينة طنجة، أجواء جماهيرية احتفالية رائعة، خلقتها جماهير الفريقين.
الفريق السوسي، الذي قطع مسافة كبيرة جدا، من أجل تقديم الدعم النفسي والمعنوي لفريقه، لم يكتفي فقط بهذا الحضور الكبير، بل تجاوزه أيضا، إلى حد رفع “تيفو” رائع.
جماهير طنجة، بدورها أبدعت بـ”تيفو” متميز، كعادتها في المباريات الأخيرة، ما منح اللقاء حماسا وجمالية رائعة في المدرجات سبقت تلك التي ستقام على أرضية الملعب.
هذه الاحتفالية الرائعة، تخللتها بادرة إنسانية راقية من طرف الجمهور الأزرق، والذي رفع لافتة يعبر فيها عن تضامنه مع كل من الرجاوي “السيمو” والعسكري “زيكو” في معاناتهما مع المرض اللعين.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير سوس ترفع “تيفو” بقلب طنجة و”طنجاوة” يردون بطريقة فنية وإنسانية رائعة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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