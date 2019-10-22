البيضاء.. رجال الحموشي يُوقفون أربعينيا بتر أذن شخص عن طريق العض

كشفت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء عن فصول جريمة بشعة، بطلها أحد الأشخاص من ذوي السوابق، والذي أقدم على استئصال أذن غريم له بالعض.

وأكدت مصادر أمنية أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، قد تمكنت، يوم أمس الاثنين، 21 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في العنف ضد الأصول، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضيين لعاهة مستديمة.

وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية إقدامه، في السادس من أكتوبر الجاري، على تعريض أحد الأشخاص للعنف المفضي لفقد منفعة عضو بعدما قضم أذنه بشكل كامل، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويته وتوقيفه بعد أن كان في حالة فرار.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.