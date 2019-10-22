أبو حفص: على الريسوني أن يعتذر.. تصريحاته أساءت إلى مكانته العلمية

“بعض النزعات والشهوات تغري وتجر إلى الإفراط والتعدي”، كان هذا واحدا من التصريحات المثيرة التي أطلقها فقيه المقاصد، أحمد الريسوني، جرت عليه الكثير من الانتقادات. رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قال في مقال نشره أخيرا إن “جميع الحريات لها حدود وضوابط الحريات، والحقوق الفردية لجميع الناس لا بد أن تتزاحم وتتعارض، فيدافع كل واحد عن حقه وحريته، وأحقيته وأولويته، فيقع بذلك التنازعُ والتصارع”.

واعتبر الريسوني أن “بعض النزعات والشهوات تغري وتجر إلى الإفراط والتعدي. فلهذا وذاك، كان لا بد أن تخضع جميع الحريات والممارسات الفردية للقدر الضروري من الضبط والتقييد والترشيد”، مشبها المطالبين بالحريات الفردية كمن “يستعمل السيارات ونحوها من المراكب والآليات. فصاحب السيارة يمتلكها بلا منازع، وقد اشتراها بماله وكده، ومع ذلك ليس له مطلق الحرية في استعمالها والتحرك بها. ذلك أن استعمالها بلا حدود ولا قيود يحمل مخاطر شتى على مستعملها نفسه، وعلى غيره من الناس، أفرادا ومجتمعا، في أرواحهم وأبدانهم وأموالهم وطمأنينتهم وحرية تحركهم. وها نحن نجد جميع ركاب السيارات والطائرات عبر العالم، قد أصبحوا مجبرين على استعمال الحزام، مع أن عدم استعماله لا يضر بالآخرين أبدا”.

وكشف الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، أن أعداء الحريات الفردية على صنفين مختلفين صنف من المدافعين عن الحريات الفردية، مشيرا إلى أن هؤلاء الذين “يشوهونها ويُتَفهونها ويسيئون استخدامها. ومن ذلك أنهم حصروا مسمى “الحريات الفردية” في بعض الممارسات الشاذة والأفعال الساقطة، كالزنا والشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية”. واستمر الريسوني في انتقاد هذا الصنف، لأن “حرياتهم الفردية، وحملاتهم المسعورة لأجلها، تنحصر في محرمات الفرج والدبر.. وبعضهم – حين يتوسعون – يضيفون إليها السكر العلني، والإفطار الاستعراضي في نهار رمضان. ومع لك، فإن همهم الأكبر وهاجسهم الأول يبقى هو محرمات الفرج والدبر، مع أن الجنس والحريات الجنسية أوسع وأمتع، وأرقى وأسمى، من هذا التحجير والتحقير. ولكن للأسف هكذا لقنوهم، وهكذا علموهم أن يقولوا ويهتفوا”. ووصف الريسوني، بعضا من المدافعات عن الحريات الفردية وحقوق النساء بـ”النسوة الخاسرات”، على خلفية رفع عدد منهن لافتات كُتب عليها “نعم، أمارس الجنس وأجهضت”، قائلا: ” ولقد رأينا مؤخرا بعض النسوة الخاسرات يرفعن لافتات تُصرح بأنهن يمارسن الجنس الحرام ويرتكبن الإجهاض الحرام. هكذا لقنوهن.. مع أن الظاهر من سوء حالهن أنهن لن يجدن إلى الجنس سبيلا، لا حلاله ولا حرامه.. لقد عميت بصائر هؤلاء عن طرق “الجنس المقدس”، وجُن جنونهم وعلا صراخهم فقط لأجل “الجنس المدنس””..

وأضاف الريسوني أن الصنف الثاني من أعداء الحريات الفردية، “هم الذين يمنعونها بغير وجه حق.. فهناك دول تمنع الناس من التعبير عن أفكارهم ومواقفهم.. وكم في السجون ممن سجنوا لأجل مقال أو تغريدة أو جملة”، مؤكدا أن المنع وصل في المغرب إلى المنع والتضييق على الأطفال “فمُنعوا من حقهم في التخييم والاستجمام في العطلة الصيفية”. وتعليقا على ما كتبه الفقيه الريسوني، قال عبدالوهاب رفيقي، أبوحفص، الباحث في العلوم الإسلامية، ” إن من حق أحمد الريسوني، أن يعبر عن رأيه في الحريات الفردية، أو في غيرها، ويجب أن تضمن له الحرية في التعبير عن أفكاره دون حجر، لكن ساءني أن يتضمن المقال الإساءة للمخالف، ووصف المعارضين والمعارضات للحريات الفردية بتلك الأوصاف من رجل له مكانة علمية عند تيار كبير في المجتمع”.

وشدد أبو حفص في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن تصريحات الريسوني لا تليق به كفقيه مقاصدي، “فليس من حقه أن يصف نساء بقبح أشكالهن وأنهن لن يرغب فيهن أحد، هذه الأوصاف أساءت لكل ما جاء في المقال من أفكار مهمة، وأرى أن الريسوني مدين بالاعتذار من الذين وصفهم بتلك الأوصاف السيئة”.