خطف فريق حسنية أكادير أول بطاقة مؤهلة للمربع الذهبي لكأس العرش، بعد أن انتصر على مضيفه اتحاد طنجة، بهدف دون رد، في المباراة “الماراطونية” التي جمعت بينهما، عشية اليوم الثلاثاء، بملعب “ابن بطوطة” بمدينة طنجة، في إطار ربع نهائي الكأس الفضية.
وبدأت المباراة، التي حضرها أزيد من 30 ألف مناصر، حولي 6 آلاف منهم، من مناصري الفريق سوسي، انطلقت متكافئة بين الفريقين، مع امتياز طفيف للفريق السوسي، من حيث عدد الفرص، بينما تبقى أخطر الفرص تلك التي أتيحت للفريق الطنجاوي في الدقيقة 12، عندما انفرد لاعبه بالحارس الحواصلي، لكن هذا الأخير تعملق وأنقذ مرماه من هدف محقق.
الجولة الثانية، كرس فيها الفريق الزائر تفوقه، فكان الأقرب لمرمى الفريق الأزرق، بعد أن خلق مجموعة من الفرص الخطيرة، غير أن الحظ وسوء التركيز، حالا دون خروجه من المباراة منتصرا، في الوقت الذي لم يخلق فيه أصحاب الأرض اية خطورة على حارس مرمى الحسنية، لتنتهي المباراة، وتمر للأشواط الإضافية.
الشوط اللإضافة الأول، سيعرف منعرجا جديدا، بعد أن تحصل الفريق السوسي على ضربة جزاء، في الدقيقة 105، حولها سفيان البوفتيني لهدف التقدم، لبنتهي بتقدم الضيوف.
وحاول أبناء المدرب الجزائري، نبيل نغيز، العودة في النتيجة، في الشوط الإضافي الثاني، غير أنهم فشلوا في ذلك، لتنتهي المباراة بوقتها الأصلي وأشواطها الإضافية بعودة أبناء سوس ببطاقة التأهل للديار، وانتهاء مغامرة أبناء مدينة البوغاز في دور الربع.
كانت هذه تفاصيل خبر في مباراة “ماراطونية”.. الحسنية يُسقط طنجة أمام جماهيره ويقطف أولى بطاقات العبور للمربع الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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