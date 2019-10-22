في أول تصريح له بعد فقدان والده، صرح الفنان المصري فاروق الفيشاوي أنه تعلم من أبيه “الصدق في عمله”، مبرزا أنه كان يوصيه بذلك دائما من أجل النجاح في مساره الفني.
وأاف الفيشاوي في حديثه مع الصحافة المغربية، اليوم الثلاثاء، أثناء حضوره ضيفا في مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي، أن والدته الفنانة سمية الألفي توصيه هي الأخرى بالالتزام بالوقت، إذ أصبح ملتزما بنصيحتها لأقصى الدرجات.
وعن فقدان الساحة الفنية المصرية لعدد من عمالقة التمثيل، أبرز أحمد الفيشاوي أن هناك، حاليا، جيلا جديدا، بمستوى جيد، يقدم أعمالا ناجحة.
وقال الفيشاوي إنه، حاليا، بصدد التحضير لفيلم سينمائي يجمعه مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وقد شرع في تصويره.
كانت هذه تفاصيل خبر من المغرب.. أحمد الفيشاوي يتحدث عن والده بعد وفاته: هذه نصيحته لي – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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