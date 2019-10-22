أحوال الطقس في المغرب.. عودة الأمطار والثلوج والجو البارد -التفاصيل

توقعت مديرية الأرصاد الجوية عودة التساقطات المطرية، فضلا عن تساقط الثلوج، اليوم الثلاثاء، إلى غاية يوم غد الأربعاء، بعدد من المناطق في مختلف أنحاء المغرب.

وكشف الحسين يوعابد، مسؤول التواصل في مديرية الأرصاد الجوية، في حديثه مع “اليوم 24″، أن التساقطات المطرية ستكون ضعيفة خلال فترة الظهيرة، مع احتمال بروز الرعد بصفة محلية، في مرتفعات الأطلس الكبير، والمتوسط، إضافة إلى السواحل، والسهول، فضلا عن شمال أسفي، والريف، والواجهة المتوسطية، والشمال الشرقي، والسايس، وهضاب الفوسفاط.

وتوقع يوعابد سقوط بعض الثلوج فوق الأطلسين الكبير، والمتوسط، والريف.

وأضاف يوعابد أنه، خلال الليل، سيكون الطقس غائما، وممطرا، وسيشهد المغرب زخات رعدية قوية ومحلية في مرتفعات الأطلس الكبير، والمتوسط والريف، ومنطقة السايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسواحل شمال الدارالبيضاء، فضلا عن سقوط بعض الثلوج فوق الأطلسين الكبير، والمتوسط، والريف، التي لا يتعدى علوها 2000 متر.

وخلال يوم غد، تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائما، مع تساقط أمطار محلية، في الشمال الغربي، والريف، والواجهة المتوسطية، والسايس، ومرافعات الأطلس، إضافة إلى أجواء باردة في كل المرتفعات، والهضاب العليا.