"فنّانون من الشّعب" يعتصمون بمقر التلفزيون اللّبناني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صعّد فنّانون وممثّلون لبنانيّون خطواتهم الاحتجاجيّة اليوم، الثّلاثاء، باقتحامهم مبنى "تلفزيون لبنان" الرّسمي، ليعتصموا هناك احتجاجًا على أدائه الإعلاميّ وتجاهله للتّظاهرات الشّعبيّة في تغطيته الإعلاميّة، وللمطالبة بـ"نقل وجع الناس".

وكان ضمن مجموعة الفنّانين الّذين اقتحموا مبنى التّلفزيون، الممثّلون: عبدو شاهين، بديع أبو شقرا، وأنجو ريحان، وفادي أبي سمرا، ووسام حنا، ومازن كيوان، وجنيد سري الدين، وإيلي حبيب.

وأنشد الفنّانون المعتصمون النّشيد الوطنيّ اللّبنانيّ داخل مقرّ التّلفزيون، وأكّدوا أنّ تحرّكهم لا يحاول المسّ بالموظّفين في القناة بشكل شخصيّ، معتبرين أنّ حراكهم يأتي تمثيلًا لهم ولأصوات آخرين، ومؤكّدين أنّ "نقابتهم خذلتهم".

Advertisements

وطالبت مجموعة الفنّانين وزير الإعلام بـ"التوضيح والمحاسبة" على خلفية "تهميش" التلفزيون الرسمي وغيابه عن التظاهرات التي انطلقت في البلاد منذ ستّة أيّام.

وأمس، الإثنين، أصدر الفنّانون بيانًا بعد الإصلاحات الّتي أقرّتها الحكومة اللّبنانيّة، قالوا فيه إنهم "يطالبون بإسقاط الحكومة الحالية برمتها" و"تجميد حسابات السياسيين وكبار الموظفين"، و"استرداد الأموال المنهوبة"، و"وقف وتجريم التدخل بعمل القضاء"، و"إلغاء الحصانات".