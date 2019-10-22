شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تعلق على أنباء نشر منظومة دفاعية حول سد النهضة الآثيوبي والان مع التفاصيل

كشفت السفارة الإسرائيلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، عن موقفها من أزمة سد النهضة، وطريقة نشر نظم دفاعية إسرائيلية حول السد لحمايته من هجوم عسكري محتمل من جانب مصر

وجاء في التغريدة: "أثير مؤخراً بعض الإشاعات عن أن النظم الدفاعية الإسرائيلية تستخدم لحماية سد النهضة في إثيوبيا، ولكن على الرغم من العلاقات الجيدة التي تجمعنا بدولة إثيوبيا، إلا أن هذه مجرد إشاعات".