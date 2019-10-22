شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حزب القوات اللبنانية يطالب حكومة الحريري بالإستقالة والان مع التفاصيل

دعا حزب القوات اللبنانية لاستقالة حكومة سعد الحريري، وتشكيل حكومة من شخصيات محايدة، وفقًا لما أفادت به فضائية “إكسترا نيوز” المصرية في نبأ عاجل، وكان قد حذر المحتجون في المظاهرات اللبنانية، من محاولة التعتيم على احتجاجاتهم.

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