شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بث مباشر لمؤتمر صحفي للرئيسين بوتين وأردوغان والان مع التفاصيل

Advertisements أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي، ضرورة تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بث مباشر لمؤتمر صحفي للرئيسين بوتين وأردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.