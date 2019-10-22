السيسي في سوتشي لرئاسة القمة الأفريقية الروسية

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي الروسية؛ لرئاسة القمة الأفريقية الروسية بمشاركة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بسام راضي متحدث الرئاسة المصرية، إن الزيارة ستشهد عقد لقاء قمة بين الرئيسين المصري والروسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين.

وأضاف أن لقاء القمة سيستعرض الروابط الوثيقة التي تجمع مصر وروسيا، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائي ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وتابع أن السيسي سيعقد، الأربعاء، عدداً من اللقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين في القمة الروسية الأفريقية، إلى جانب المشاركة في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي، والذي سيركز على عدد من المحاور لتنمية التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية بين روسيا الاتحادية ودول القارة الأفريقية بحضور الزعماء الأفارقة ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

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وأوضح راضي أن القمة الأفريقية الروسية، التي هي الأولى من نوعها، ستتضمن جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي، بهدف إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

واستطرد أن الرئيس المصري يستهل، الثلاثاء، نشاطه فى مدينة سوتشى الروسية، بعقد لقاء مع رئيس شركة "جاز" الروسية المتخصصة فى مجال صناعة وسائل النقل والمركبات.

من جانبه، قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، الإثنين، إن بوتين سيبحث مع السيسي، إمكانية عودة حركة الطيران العارض "الشارتر" بين البلدين.







كانت رحلات الطيران المباشرة قد توقفت بين البلدين بقرار روسي في خريف 2015، عقب كارثة طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء ومصرع ركابها وطاقمها، وهو ما اعتبر عملاً إرهابياً.

ومن المقرر، أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس المصري سيجمعه مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، للتشاور بشأن تعثر مفاوضات سد النهضة، وكيفية إنهاء نقاط الخلاف بما يضمن مصالح كل الأطراف، حسبما أعلن السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة المصرية، الأحد الماضي.

وتعُد قمة روسيا-أفريقيا الحدث الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يشارك في القمة حوالي 50 رئيس دولة وحكومة إلى جانب رؤساء 8 منظمات إقليمية وغير إقليمية في القارة الأفريقية.