مظاهرات لبنان.. 8 سنوات مهدت للحراك الشعبي الأضخم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مظاهرات واحتجاجات تضرب عدة مدن لبنانية، اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الطائفية والفساد.. مظاهرات سبقها عدة موجات احتجاجية لـ8 سنوات كاملة.. مظاهرات كانت أغلبها فئوية أو ذات مطالب محدودة، لكنها مهدت للموجة الاحتجاجية الشعبية الأكبر في تاريخ لبنان.. فما هي تلك الموجات التي مهدت للأحداث الحالية في البلاد؟

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