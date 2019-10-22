تركيا تعلن تمديد وقف إطلاق بسوريا 6 أيام

أعلنت تركيا، الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار شمالي سوريا 6 أيام بإشراف روسي - تركي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، إنه تم إعطاء مهلة ١٥٠ ساعة "6 أيام" من يوم ٢٣ أكتوبر الجاري بإشراف روسي تركي لاستكمال سحب الأسلحة الثقيلة والمقاتلين الأكراد.



وأضاف أردوغان أن المنطقة ستكون تحت إشراف دوريات روسية تركية بعمق ١٠ كيلومترات باستثناء مدينة القامشلي وسحب قوات سوريا الديمقراطية لمسافة ٣٢ كليومترا ودعوة المنظمات كافة لدعم النازحين دون تمييز.

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من جانبه طالب بوتين بضرورة قطع الطريق أمام الإرهابيين في سوريا وعدم السماح لهم بالاستفادة من العمليات العسكرية التركية شمالي البلاد.

وشدد بوتين، خلال المؤتمر، على أهمية إجراء محادثات جادة بين الحكومة السورية والأكراد والعمل على إخلاء سوريا من الوجود الأجنبي غير القانوني.



ونوه الرئيس الروسي بضرورة ألا تؤدي الأحداث على الأرض إلى إحباط خطط بدء اللجنة الدستورية السورية عملها في جنيف الأسبوع المقبل.

وأكد بوتين أهمية تقديم المساعدات الإنسانية وبشكل عاجل للاجئين السوريين، متهما قوى خارجية بتأجيج المشاعر الانفصالية في شمالي سوريا.