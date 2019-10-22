وزير الدفاع الروسي: فرار 500 إرهابي من سجونهم شمالي سوريا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الثلاثاء، فرار ما يقرب من 500 إرهابيي كانوا محتجزين في سجون داعش شمال شرقي سوريا.



وقال وزير الدفاع الروسي: "إن الولايات المتحدة الأمريكية أمامها مهلة "ساعة ونصف الساعة" كي تفي بالتزاماتها بشأن سوريا"، في إشارة إلى المهلة التي توصل إليها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي وقت لاحق، أعلنت تركيا تمديد وقف إطلاق النار شمالي سوريا 6 أيام بإشراف روسي - تركي.

Advertisements

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي.

من جانبه طالب بوتين بضرورة قطع الطريق أمام الإرهابيين في سوريا وعدم السماح لهم بالاستفادة من العمليات العسكرية التركية شمالي البلاد.

وشدد بوتين، خلال المؤتمر، على أهمية إجراء محادثات جادة بين الحكومة السورية والأكراد والعمل على إخلاء سوريا من الوجود الأجنبي غير القانوني.

وكان أردوغان أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدء عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدواناً وانتهاكاً" لسيادة البلد الذي يعاني من ويلات الحرب منذ سنوات.

وأسفر الهجوم التركي على الشمال السوري عن فرار 785 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي من الأجانب المعتقلين في مخيم عين عيسى، بحسب مصادر كردية.