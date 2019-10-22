"سوريا الديمقراطية": طبقنا شروط وقف إطلاق النار بالكامل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت قوات سوريا الديموقراطية، الثلاثاء، أنها التزمت بشكل كامل بتطبيق وقف إطلاق النار مع الجانب التركي، وانسحاب مقاتليها من منطقة حدودية متفق عليها، تطبيقاً لاتفاق أبرمته واشنطن مع أنقرة.



وقال القيادي ريدور خليل مسؤول العلاقات العامة في قوات سوريا الديمقراطية: "لقد قمنا بالالتزام الكامل بشروط وقف إطلاق النار مع الجانب التركي وفق الاتفاقية بينهم وبين الولايات المتحدة، وقمنا بسحب جميع قواتنا العسكرية والأمنية من منطقة العمليات العسكرية الممتدة من رأس العين شرقاً حتى تل أبيض".

وأمس الإثنين، أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن الجيش التركي خرق اتفاق وقف إطلاق النار نحو 37 مرة ونفذ هجمات برية وجوية منذ الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبدأت القوات التركية هجوماً عسكرياً، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وأعلنت واشنطن وأنقرة، الخميس الماضي، اتفاقهما على وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي شرق سوريا، يمتد لـ120 ساعة، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به تركيا.