سياسيون لبنانيون يكشفون لـ"اليمن العربي" أسباب تظاهرات بلادهم

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

ارشيفية

الخليج 365

تكتسي ساحات لبان وشوارعه في مختلف مدنه وضيعاته بزهور جديدة للربيع العربي، حيث ظهر كوكتيل جديد من اللافتلات والحشود البشرية تهتف هتاف واحد "يسقط النظام"، وسط تراكمات يتحدث عنها اللبنانيون من الفساد وتردي الخدمات، فماذا يريد البنانيون بالضبط من تظاهراتهم الأخيرة.



ماذا يريد اللبنانيون

قال إسماعيل صخر، القيادي في تيار المستقبل اللبناني، والمشارك بالمظاهرات، أن لبنان ينفض عنه غبار الفساد و يعود إلى الوجه الحقيقي بلون واحد و شعب موحد بعلم واحد العلم اللبناني بعدما فاض الكأس من الطبقة السياسية الفاسدة و العهد المنافق عهد الصفقات و نهب الأموال العامة

وأكد صخر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه كان على الرئيس الحريري أن يدرك الأحوال المعيشية والإقتصادية لكنه تأخر كثيراً بعدما فقد الشعب ثقته من أعلى قمة الهرم إلى آخره و آن الآوان لتغيير جزري يحقق مطالب الشعب بكل شفافية

Advertisements

وأضاف القيادي في تيار المستقبل اللبناني، أنه من أولى مطالب الشعب حل حزب الله وكف يده عن المشاركة في في أي عمل سياسي و عسكري و بالطبع حزب الله لا يناسبه الوضع الراهن و إسقاط العهد و الحكومة لأنه شريك فيها و ضمانه الوحيد لشرعيته

أسباب تعود لـ30 عام

قال سراج بهجت، السياسي اليساري اللبناني والملقب بـ"العقيد سراج"، أن الثورة اللبنانية الحالية لم تكن وليدة اللحظة بقدر ما هي تراكمات امتدت لثلاثين عام خلت، حيت اشتدت الازمة الاقتصادية ومحاولة اهل الحكم تحميل الطبقات الفقيرة مسؤولية هذه الأزمة فكان الشارع للرد على محاولات الحكومة

وأكد بهجت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن خيار الشارع كان وما زال هو الخيار الاصعب في ظل ازمة اقتصادية خانقة وما كان من الحكومة الا اتخاذ اجراءت تطل كل الطبقات الفقيرة والمعدومة، وتحميلها نتائج فسادهم وآدائهم المريب.

العنف ضد المتظاهرين

وأضاف السياسي اليساري اللبناني والملقب بـ"العقيد سراج"، أن استخدام العنف من قبل حركة أمل وحزب الله، وأمس اثناء الاعتصام في ساحة رياض الصلح في بيروت كانت محاولة من قبل عناصر حزب الله اقتحام ساحة رياض الصلح عبر المئات من الدراجات النارية فتصدى لهم عناصر الجيش اللبناني واعتقل الكثير منهم وفر الباقي.

وبين بهجت، أن أن المظاهرات خطر على حزب الله وهو جزء من الفساد، مشيرًا إلى أنه في الجنوب ورغم التضييق من الحزب والحركة الا ان الشعب الجنوبي نزع عنه عقدة الخوف واصبح يواجه.

جدير بالذكر، أن لبنان تشهد مظاهرات حاشدة ضد الفساد المستشري بالبلاد، وتطالب بإسقاط النظام، حيث إحتشد الألاف في ساحة رياض الصلح ببيروت ومختلف الساحات والميادين اللبنانية، وفي هذا الإطار عرض رئيس الوزراء وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري خطة إقتصادية إنقاذية.