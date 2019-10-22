خاص|  سياسي لبناني: الثورة الحالية نتيجة تراكمات 30 سنة .. وحزب الله استخدم العنف ضدنا

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

سراج بهجت السياسي اليساري اللبناني

سيد مصطفي

قال سراج بهجت، السياسي اليساري اللبناني والملقب بـ"العقيد سراج"، أن الثورة اللبنانية الحالية لم تكن وليدة اللحظة بقدر ما هي تراكمات امتدت لثلاثين عام خلت، حيت اشتدت الازمة الاقتصادية ومحاولة اهل الحكم تحميل الطبقات الفقيرة مسؤولية هذه الأزمة فكان الشارع للرد على محاولات الحكومة.

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وأكد بهجت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن خيار الشارع كان وما زال هو الخيار الاصعب في ظل ازمة اقتصادية خانقة وما كان من الحكومة الا اتخاذ اجراءت تطل كل الطبقات الفقيرة والمعدومة، وتحميلها نتائج فسادهم وآدائهم المريب.

وأضاف السياسي اليساري اللبناني والملقب بـ"العقيد سراج"، أن استخدام العنف من قبل حركة أمل وحزب الله، وأمس اثناء الاعتصام في ساحة رياض الصلح في بيروت كانت محاولة من قبل عناصر حزب الله اقتحام ساحة رياض الصلح عبر المئات من الدراجات النارية فتصدى لهم عناصر الجيش اللبناني واعتقل الكثير منهم وفر الباقي.

وبين بهجت، أن أن المظاهرات خطر على حزب الله وهو جزء من الفساد، مشيرًا إلى أنه في الجنوب ورغم التضييق من الحزب والحركة الا ان الشعب الجنوبي نزع عنه عقدة الخوف واصبح يواجه.

جدير بالذكر، أن لبنان تشهد مظاهرات حاشدة ضد الفساد المستشري بالبلاد، وتطالب بإسقاط النظام، حيث إحتشد الألاف في ساحة رياض الصلح ببيروت ومختلف الساحات والميادين اللبنانية، وفي هذا الإطار عرض رئيس الوزراء وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري خطة إقتصادية إنقاذية.