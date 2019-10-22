عاجل.. الإدارة الأمريكية تعلن انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة المحددة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

المقاتلين الأكراد

كشف مسؤول من الإدارة الأمريكية، في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثا، ابلاغ قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بانسحاب كافة المقاتلين الأكراد من المنطقة المحددة شمال سوريا بموجب الاتفاق الأمريكي التركي.



وقال المسؤول، إن "مظلوم عبدي" أكد للولايات المتحدة أن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودها الفقري، نفذت كل التزاماتها في إطار الاتفاق بين واشنطن وأنقرة حول وقف إطلاق النار شمال شرق الأراضي السورية.

وشدد المسؤول على أن الولايات المتحدة ستعتبر كل الإجراءات التي ستتخذها تركيا على الأرض ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة بعد انتهاء المهلة الممتدة لـ120 ساعة لانسحابهم من الأراضي المحددة خرقا للاتفاق بين الطرفين، مما سيسفر عن فرض عقوبات لا مفر منها على الجانب التركي.