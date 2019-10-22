أبي أحمد: لن تستطيع قوة منع إثيوبيا من بناء سد النهضة

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جدة - خالد شويل - رويترز (أديس ابابا) شدد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد اليوم (الثلاثاء) على أن أي قوة لا تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة. وقال أبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي رداً على سؤال عن النزاع بين أديس ابابا ومصر حول السد الذي يقام على النيل الأزرق: «لا قوة ستمنع إثيوبيا من بناء السد». وأشار أبي إلى احتمال نشوب حرب بسبب السد قائلاً «إذا كنا سنحارب... فإننا نستطيع نشر ملايين كثيرة. لكن الحرب ليست حلا». وفاز أبي أحمد بجائزة توبل للسلام لهذا العام لجهوده في مجال إقامة السلام مع إريتريا المجاورة بعد عداء طويل. ومن المتوقع أن يطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء الإثيوبي تعيين وسيط في النزاع حول سد النهضة عندما يجتمعان على هامش قمة روسية أفريقية في روسيا هذا الأسبوع.

شدد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد اليوم (الثلاثاء) على أن أي قوة لا تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة. وقال أبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي رداً على سؤال عن النزاع بين أديس ابابا ومصر حول السد الذي يقام على النيل الأزرق: «لا قوة ستمنع إثيوبيا من بناء السد». وأشار أبي إلى احتمال نشوب حرب بسبب السد قائلاً «إذا كنا سنحارب... فإننا نستطيع نشر ملايين كثيرة. لكن الحرب ليست حلا». وفاز أبي أحمد بجائزة توبل للسلام لهذا العام لجهوده في مجال إقامة السلام مع إريتريا المجاورة بعد عداء طويل. ومن المتوقع أن يطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء الإثيوبي تعيين وسيط في النزاع حول سد النهضة عندما يجتمعان على هامش قمة روسية أفريقية في روسيا هذا الأسبوع.

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