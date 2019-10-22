شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: اتفاق موسكو وأنقرة ينهي إراقة الدماء في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (سوتشي) قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم (الثلاثاء) إن موسكو وأنقرة اتفقتا على انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية إلى مسافة 30 كيلومترا من الحدود السورية في اتفاق وصفه بأنه سينهي إراقة الدماء في المنطقة. وقال لافروف في تصريحات أدلى بها بعد محادثات جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان إن الأكراد سينسحبون أيضا من مدينتي منبج وتل رفعت. وأضاف أنه سيتم نشر الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية على الجانب السوري من الحدود مع تركيا ابتداء من ظهر 23 أكتوبر خارج منطقة العمليات العسكرية التركية.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم (الثلاثاء) إن موسكو وأنقرة اتفقتا على انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية إلى مسافة 30 كيلومترا من الحدود السورية في اتفاق وصفه بأنه سينهي إراقة الدماء في المنطقة. وقال لافروف في تصريحات أدلى بها بعد محادثات جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان إن الأكراد سينسحبون أيضا من مدينتي منبج وتل رفعت. وأضاف أنه سيتم نشر الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية على الجانب السوري من الحدود مع تركيا ابتداء من ظهر 23 أكتوبر خارج منطقة العمليات العسكرية التركية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: اتفاق موسكو وأنقرة ينهي إراقة الدماء في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.