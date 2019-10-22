شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات أمريكية لـ«الخوذ البيضاء» في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أعلن البيت الأبيض اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أقر مساعدات بـ4,5 ملايين دولار لمنظمة «الخوذ البيضاء»، الدفاع المدني في مناطق الفصائل المعارضة في سورية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان إن المساعدات التي أقرها ترمب لـ«الخوذ البيضاء» تندرج في إطار «دعم الولايات المتحدة المستمر للعمل المهم والقيم الذي تؤديه المنظّمة في سورية». وتلقت منظمة الخوذ البيضاء تقديراً دولياً لعملها تحت القصف العنيف على انتشال ضحايا من تحت الركام ونقلهم إلى المستشفيات. واستهدفت قوات النظام السوري المدعوم من روسيا مراراً نشطاء الخوذ البيضاء، معتبرة أنهم ليسوا مستقلين بل يدعمون مقاتلي المعارضة.

أعلن البيت الأبيض اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أقر مساعدات بـ4,5 ملايين دولار لمنظمة «الخوذ البيضاء»، الدفاع المدني في مناطق الفصائل المعارضة في سورية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان إن المساعدات التي أقرها ترمب لـ«الخوذ البيضاء» تندرج في إطار «دعم الولايات المتحدة المستمر للعمل المهم والقيم الذي تؤديه المنظّمة في سورية». وتلقت منظمة الخوذ البيضاء تقديراً دولياً لعملها تحت القصف العنيف على انتشال ضحايا من تحت الركام ونقلهم إلى المستشفيات. واستهدفت قوات النظام السوري المدعوم من روسيا مراراً نشطاء الخوذ البيضاء، معتبرة أنهم ليسوا مستقلين بل يدعمون مقاتلي المعارضة.

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