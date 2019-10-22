شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات إسرائيلية تحلّق في الأجواء اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت) حلّقت طائرات الاحتلال الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) على ارتفاع متوسط في أجواء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية. وأفاد شهود عيان بأن طائرات حربية حلّقت في أجواء مخيمات عين الحلوة والمية والبركسات للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا، وتابعت تحليقها فوق الأحياء السكنية في المدينة، ثم اتجهت جنوباً باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حلّقت طائرات الاحتلال الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) على ارتفاع متوسط في أجواء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية. وأفاد شهود عيان بأن طائرات حربية حلّقت في أجواء مخيمات عين الحلوة والمية والبركسات للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا، وتابعت تحليقها فوق الأحياء السكنية في المدينة، ثم اتجهت جنوباً باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرات إسرائيلية تحلّق في الأجواء اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.