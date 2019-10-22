شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 من الشرطة العراقية بهجوم لداعش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (تكريت) ذكرت مصادر أمنية عراقية أن ستة من أفراد الشرطة بينهم ضابطان كبيران قتلوا في شمال العراق اليوم (الثلاثاء) عندما فتح مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي النار عليهم أثناء قيامهم بعملية استطلاع. وأفادت المصادر في قيادة عمليات سامراء بمقتل اللواء علي اللامي قائد الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية والعميد محمد علاوي مدير عمليات الفرقة الرابعة إلى جانب أربعة من أفراد حمايتهم.

ذكرت مصادر أمنية عراقية أن ستة من أفراد الشرطة بينهم ضابطان كبيران قتلوا في شمال العراق اليوم (الثلاثاء) عندما فتح مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي النار عليهم أثناء قيامهم بعملية استطلاع. وأفادت المصادر في قيادة عمليات سامراء بمقتل اللواء علي اللامي قائد الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية والعميد محمد علاوي مدير عمليات الفرقة الرابعة إلى جانب أربعة من أفراد حمايتهم.

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