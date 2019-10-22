مجلس النواب الأمريكي يتهم ترمب بالابتزاز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وثيقة تطرح الخطوط العريضة لما وصفته بـ «ابتزاز» الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للحكومة الأوكرانية لتحقيق مكاسب شخصية، بينما يتابع الديمقراطيون تحقيقا في قضية توجيه اتهام بالتقصير ضد الرئيس.

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وتأتي الوثيقة المكونة من أربع صفحات، والتي تحدد قضية نواب المعارضة ضد الرئيس، قبل أسبوع من جلسات مغلقة للإدلاء بالشهادة من جانب مسؤولي إدارة ترمب، فيما يواصل الديمقراطيون التحقيق، ولا تنشر الوثيقة معلومات جديدة ولكنها تسلط الضوء على خط الهجوم ضد الرئيس.

وينظر التحقيق في جهود محتملة من جانب ترمب لتعليق المساعدات العسكرية للضغط على أوكرانيا من أجل التحقيق مع نائب الرئيس جو بايدن، الأوفر حظا في منافسة ترمب في انتخابات 2020.

كما أن مكالمة هاتفية بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي طلب فيها بـ «إسداء خدمة» من جانب الرئيس الأوكراني، تعد جزءا مهما من التحقيق.